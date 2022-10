Dopo Licantropus: altri speciali Marvel che ci piacerebbe vedere!

Licantropus (Werewolf by Night) è fino ad ora il progetto più slegato rispetto al resto del Marvel Cinematic Universe. Le Marvel Studios’ Special Presentation che ha inaugurato si configurano sin dalle prime immagini come una piattaforma di libertà creativa. Una sorta di evoluzione dei cortometraggi Marvel One-Shot che hanno accompagnato la fase due. Il principio è lo stesso dei cortometraggi Disney e Pixar di un paio di decenni fa: provare nuovi stili, far prendere dimestichezza ai nuovi registi e sperimentare approcci diversi.

La Marvel sta diventando sempre meno un universo e sempre di più una casa di produzione. Cioè sta gradualmente rinunciando alla continuità più stretta per poter proporre prodotti che abbraccino target diversi. Sarà interessante quindi vedere cosa farà James Gunn con lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia e se Nova avrà un simile spazio tutto suo, come si rumoreggia.

Gli speciali Marvel come Licantropus sono particolarmente succulenti perché sembrano vestiti sulla misura degli annual e dei numeri speciali dei fumetti. Storie autoconclusive, spesso disegnate da “superstar” che convincono a comprare il volume con disegni particolarmente appariscenti o diversi dal solito. Storie “sandbox”, isolate in confini sicuri, in cui gli sceneggiatori possono sbizzarrirsi senza paura di arrecare danno ai colleghi che stanno lavorando su altre linee di trama che rischiano di intrecciarsi.

Licantropus fa quindi ben sperare per il futuro delle Marvel Studios’ Special Presentation come luogo per storie brevi e significative. Ci siamo divertiti a immaginarcene qualcuna che prenda spunto sia dai fumetti che dalle storie dei film e che vorremmo vedere trasposte.

“Il ragazzo che collezionava l’Uomo Ragno”

Una delle storie più belle di sempre di Spider-Man è perfetta per uno speciale dello stesso formato di Licantropus. Roger Stern e Ron Frenz hanno catturato l’essenza dolce e commovente del personaggio con il suo incontro con Timothy Harrison. Un piccolo bambino che adora e colleziona tutto ciò che riguarda il suo supereroe preferito. La storia è un lungo dialogo tra lui e Spider-Man incentrato su come spendere vita, sul senso di eroismo, e sulla crescita. Timothy non potrà diventare come il suo eroe, è ammalato di una forma incurabile di leucemia. Ora Peter Parker di Tom Holland è nella posizione giusta, ha la maturità necessaria e l’atmosfera delle sue storie che verranno promette di essere più autunnale e malinconica.

La storia di origini di Isaiah Bradley

Isaiah Bradley, il supersoldato afroamericano visto in The Falcon and the Winter Soldier ha ancora moltissimo da dire. Non c’è bisogno di una origin story lunga un film. Il mediometraggio potrebbe essere la forma più adatta per continuare a indagare la sua drammatica vita, magari inserendo con un’operazione di retrocontinuità le basi per i nemici futuri. La base di partenza potrebbero essere i fumetti come “La verità. Capitan America”. Però anche andare liberi, senza traccia, potrebbe creare un prodotto molto interessante.

Una classica avventura di Thor… questa volta con i Guardiani della Galassia

Thor: Love and Thunder è venuto fuori come un grande fumettone classico, una storia piena di cuore e di stile, meno impattante sulla continuità. Che sia piaciuto o meno non si può negare che la presenza dei Guardiani della Galassia sia stata sottoutilizzata. A colmare il vuoto arriverà The Guardians of the Galaxy Holiday Special, nella forma breve di Licantropus, ma probabilmente sarà incentrata solamente sul gruppo. Invece come vedreste un’avventura insieme al Dio del Tuono? Magari con tanta musica!

I primi passi di Wong come stregone supremo

La Phase Wong dell’MCU non accenna a terminare. Attivissimo e onnipresente lo stregone supremo non ha ancora raccontato quello che ha dovuto supportare nei cinque anni di assenza di Strange. Il tono potrebbe essere molto particolare dato che il personaggio riesce a reggere le più disparate atmosfere. Sicuramente l’umorismo non può mancare, ma anche un po’ di mostri grotteschi e follia magica.

Uno speciale pieno di stile come Licantropus per Ghost Rider

Ghost Rider non è certo una nuova apparizione né sul grande né sul piccolo schermo. Una storia tutta sua, autoconclusiva e di un’ora potrebbe però aiutare a mettere chiarezza sul personaggio, a definirlo e a lanciarlo in future apparizioni senza perdere troppo tempo in preamboli. Se dovesse succedere ci attendiamo un tono particolarmente coraggioso e distinguibile.

Fiori per Rhino

Fiori per Rhino è una storia dedicata al villain dell’Uomo Ragno ricca di introspezione e con un occhio commovente alla mostruosità. In mezzo una crisi di mezza età. Se ci è concesso sognare, sarebbe perfetto un Guillermo del Toro ad adattare questa storia. Stiamo giocando, allora giochiamo pesante. Anche senza nomi così importanti sarebbe bello vedere un giorno una maggiore attenzione alle vicende dei villain, avvicinandoceli e magari facendo scendere una lacrima per le loro sofferenze.

Occhio di Falco e Scarlet Witch parlano di vita, morte e meraviglie

Nel dicembre del 2006 Brian Bendis e Alex Maleev hanno realizzato un numero singolo dei New Avengers (il 26) che raccontava la risurrezione di Clint Burton (era morto a seguito della sconfitta degli Avengers). Lui si mette alla ricerca di Wanda verso il monte Wundagore. Quando la trova, nasce un lungo confronto fatto di parole, amore (!) e ricostruzione che è valso al numero un plauso unanime da pubblico e critica. La storia dei due personaggi, al cinema potrebbe essere nel punto giusto per un episodio come questo.

E voi quale storia vorreste vedere trasposta in una Marvel Studios' Special Presentation?