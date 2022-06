L’Ora: la trama e cast

è la nuova serie targata Mediaset che racconta la storia de L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio. Lo show, con protagonista Claudio Santamaria, andrà in onda super cinque prime serate a partire dall’. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nato nella Palermo degli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, L’Ora è il primo quotidiano che ha l’ardire di scrivere la parola mafia. Una palestra di menti vivaci e giornalisti coraggiosi che, capitanati dal direttore, Antonio Nicastro, scovano la notizia, la catturano e la raccontano. La redazione si espone nonostante le ostilità del potere costituito da troppo tempo connivente con la malavita. La storia della serie L’Ora è quella di un giornalismo di indagine, potente e emozionante, fatto di donne e uomini che hanno messo a rischio anche la vita pur di portare al pubblico la conoscenza della verità.

Diretta da Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, la serie vede nel suo cast Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella e Silvia D’Amico.

L’Ora: I protagonisti

Scopriamo più nel dettaglio chi sono i personaggi principali di L’Ora – Inchiostro contro piombo.

Romano, fumatore, con un’ulcera cronica che lo devasta, appassionato e tenace, dotato del fiuto di un grande giornalista. Questo e molto altro è Antonio Nicastro (Claudio Santamaria), il direttore de L’Ora. Un personaggio scomodo che, incaricato di occuparsi di un giornale morente, riuscirà a ribaltarne le sorti, incrementando la tiratura, motivando la redazione e creando un piccolo manipolo di coraggiosi eroi civili.

Marcello Grisanti (Maurizio Lombardi) è il braccio destro di Nicastro, che accetta di seguire a Palermo per questa nuova avventura. Ex partigiano, porta sul corpo i segni della sua lotta al nazifascismo che gli ha tolto la voce, costringendolo a esprimersi grazie a un laringofono. Grisanti non ha perso però quelle parole che continua a scrivere ostinatamente, riuscendo a fare anche da filtro tra la redazione e il direttore.

Enza Cusumano (Daniela Marra) è l’unica donna della redazione, una vera giornalista che cerca il suo posto nel mondo affrancandosi anche dal suo ruolo di moglie. Infatti, quando il marito Marco Maravigna decide di lasciare la redazione, lei rimane, affascinata dal nuovo corso imposto da Nicastro. Da sempre, vive con il collega Salvo una relazione di amore e odio che le difficili condizioni dell’inchiesta metteranno a dura prova.

Giulio Rampulla (Francesco Colella) è il capo redattore. Cresciuto con i gesuiti, cristiano e poeta, lo riconosciamo subito come un uomo buono e caparbio che custodisce una grande sofferenza: sua moglie Teresa è un’alcolizzata e una giocatrice d’azzardo. Fino alla fine, Rampulla proverà invano a prendersene cura, così come fa con i suoi giovani colleghi, per i quali ha sempre una parola di incoraggiamento e un motto di spirito.

Salvo Licata (Bruno Di Chiara) è un giornalista e musicista, un appassionato della vita, che ama in tutte le sue forme. Da tempo ha una relazione con Nerina, una prostituta cubana, ma il suo cuore sembra battere ancora per Enza. L’arrivo in redazione del giovane giornalista Domenico Sciamma conferirà a Salvo anche il ruolo di compagno di avventure e mentore.

Il trailer

Ecco il trailer della serie diffuso dai canali ufficiali Mediaset:

