Teen Wolf: Il film, scopriamo i protagonisti!

Gli abitanti di Beacon Hills sono cresciuti e così anche tutti gli appassionati della serie: Teen Wolf: il film, disponibile in esclusiva su Paramount+, è ambientato 15 anni nel futuro e segna il ritorno di alcuni amatissimi personaggi (e attori) della serie tv a sei anni dal finale, per una nuova avventura che li vedrà affrontare nemici vecchi e nuovi. La gang è cresciuta, ma certe cose non cambiano mai…

Quali personaggi e attori tornano in Teen Wolf: Il film

Teen Wolf: Il film prosegue sostanzialmente la storia del McCall Pack di Beacon Hills, in California, così chiamato perché era guidato dal licantropo Scott McCall (Tyler Posey). Quest’ultimo, all’inizio del film, ha lasciato la città e vive a Los Angeles, dove gestisce un rifugio per animali. Anche Lydia Martin (Holland Roden) vive altrove: si trova a San Francisco, dove lavora in un’azienda energetica e ha abbandonato i suoi poteri da banshee.

Chi è rimasto a Beacon Hills, invece, è Derek Hale (Tyler Hoechlin), che ora è un padre single.

Ben presto il branco rinasce con Scott, l’Alpha, in testa: insieme, dovranno mettere da parte vecchie ferite per concentrarsi su una pericolosissima minaccia che arriva dal passato a cui è legato anche un emozionante ritorno: quello di Allison Argent (Crystal Reed). Discendente di una famiglia di cacciatori di licantropi che nella serie si era unita al branco mettendosi insieme a Scott, Allison era tragicamente morta nella terza stagione. Non entreremo nel dettaglio del suo ritorno, vi basti sapere che è avvolto dal mistero.

Nel film rivediamo anche JR Bourke nei panni di Chris Argent, padre di Allison; Colton Haynes in quelli di Jackson Whittmore; Shelley Henning nei panni di Malia Hale; Melissa Ponzio in quelli di Melissa McCall (madre di Scott); Linden Ahsby in quelli dello Sceriffo Stilinski (il padre di Stiles, ovvero Dylan O’Brien, che invece non è nel film), ma anche Seth Gilliam nei panni del Dr. Alan Deaton, Ryan Kelley in quelli di Jordan Parrish, Khylin Rhambo in quelli di Mason Hewitt, Ian Bohen in quelli di Peter Hale (il padre di Malia) e ovviamente Dylan Sprayberry nei panni di Liam Dunbar, il beta di Scott. C’è persino Adam Fristoe nei panni di Adrian Harris, l’ex insegnante di scienze del liceo di Beacon Hills.

Familiare a tutti i fan sarà anche il demone Nogitsune, che tormenta i protagonisti ed è interpretato ancora una volta da Aaron Hendry.

Chi è Eli, interpretato da Vince Mattis

Tra i tanti ritorni, c’è una gradita novità: il personaggio di Eli Hale, figlio quindicenne di Derek interpretato da Vince Mattis. Eli è una vera e propria testa calda e ancora non riesce a controllare i suoi poteri. In un film nel quale tutti i protagonisti della serie sono ormai cresciuti, è ovviamente lui il vero Teen Wolf, e dovrà scoprire il lupo che è dentro di sé per affrontare insieme al branco la minaccia che incombe su Beacon Hills. Vince Mattis ha iniziato a recitare sul grande schermo nel 2018 con una piccola parte in Halloween, inoltre ha interpretato il giovane Nikki Sixx nel biopic sui Mötley Crüe The Dirt. Il suo personaggio in Teen Wolf: Il film potrebbe addirittura diventare protagonista di un futuro spin-off, a detta del creatore Jeff Davis.

Dove vedere Teen Wolf: Il film

Il film è disponibile in esclusiva sul servizio di streaming Paramount+ dal 23 febbraio. Non solo: sono infatti disponibili in lingua originale con sottotitoli in italiano anche i primi due episodi di Wolf Pack, la nuova serie originale sui licantropi prodotta sempre da Jeff Davis, con Sarah Michelle Gellar nel cast, che proseguirà la messa in onda con un episodio a settimana e a giugno sarà disponibile anche doppiata in italiano.

