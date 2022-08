Peacock ha condiviso il trailer di A Friend of the Family, la serie con star Anna Paquin ispirata a una storia vera che debutterà il 6 ottobre.

Jan e Mary Ann Broberg sono coinvolti come produttori della serie, ideata, scritta e prodotta da Nick Antosca (Candy), coinvolto anche come showrunner.

Al centro della trama c’è la storia della coppia la cui figlia Jan viene rapita più volte nel corso degli anni da un amico della famiglia, totalmente ossessionato.

Jan Broberg ha dichiarato in un comunicato:

Eravamo una famiglia amorevole, fiduciosa e istruita. Non eravamo stupidi o avventati. Quindi come è potuto accadere nel nostro quartiere, dove conoscevamo tutti e tutti erano amici? La verità è che la maggior parte dei predatori non sono sconosciuti, ma persone che conosciamo, persone che possono ottenere fiducia, creare amicizie speciali e separare psicologicamente i membri della famiglia.

La sinossi anticipa:

I Broberg, descritti come devoti alla loro fede, famiglia e comunità, erano totalmente impreparati per le tattiche sofisticate che il loro vicino ha usato per sfruttare le loro vulnerabilità, dividerli e mettere contro di loro la figlia. Questa è la storia di come le loro vite sono state cambiate per sempre e come sono riusciti a sopravvivere.