Andor: la nascita della Ribellione nel nuovo Special Look

Andor debutterà su Disney+ questo mercoledì, 21 settembre, con tre episodi e, per prepararsi al meglio è stato pubblicato un nuovo special look.

Il video, che potete vedere qui sopra, va a ritroso, raccontando gli eventi di Una nuova speranza e di rogue One, per poi passare alla nascita della Ribellione, che vedremo esplorata proprio nelle due stagioni di Andor.

Andor uscirà il 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Cosa ne pensate dello special look ad Andor? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Fonte: YouTube