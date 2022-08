Andor: come rubare all’Impero in una clip della serie

Si avvicina l’uscita di Andor su Disney Plus (slittata qualche settimana fa al 21 settembre con i primi 3 episodi), e così oggi è arrivata online la prima clip della serie di Star Wars prequel di Rogue One, che già sappiamo sarà composta da due stagioni da 12 episodi ciascuna.

Nella scena vediamo quello che sembra essere uno dei primi incontri tra il protagonista Cassian Andor (Diego Luna) e Luthen (Stellan Skarsgård), in cui si discute come si faccia a deburare l’Impero: a quanto pare non è troppo complicato. “Sono così pieni di sè”, spiega Andor, “che non sembra nemmeno interessargli”. Sembra che Luthen abbia ingaggiato Cassian per rubare qualcosa all’Impero, e poi capire come ha fatto a sottrarlo così facilmente.

Intanto Collider ha pubblicato un’intervista a Diego Luna nella quale si parla del taglio che avrà la serie:

La serie è incredibile. E la mia parte preferita è che è lo Star Wars che stavo aspettando da tempo. Non ci sono jedi, non ci sono spade laser, pianeti desertici, Skywalker. Voglio esplorare di più l’universo di Star Wars, e la serie fa proprio questo. Puoi parlare di questo aspetto? Sì. È una serie incentrata sulle persone di entrambe le fazioni. È piuttosto ingiusto, e capisco il perché, ma è ingiusto chiamarlo Andor perché in realtà è una serie corale dove le persone e le storie sono importanti. Le persone che incontrerete sono persone normalissime che sopravvivono a tempi molto duri nella Galassia, da entrambe le parti. Nell’Impero c’è un sistema iper-burocratico che non permette alle persone di essere se stesse: sono solo numeri. Poi ci sono le persone che vogliono sopravvivere all’oppressione e ci sono momenti davvero duri. Si parla di quel momento in cui le persone devono unire le forze, preparare una reazione che coinvolga la comunità. È una serie sulla forza della comunità. Penso che sia anche una storia molto attuale. Sono cresciuto guardando film, volevo fare cinema. E ho fatto cinema tutta la mia vita, ma vi dico una cosa: la libertà che ti dà questo formato seriale è davvero unica, perchè possiamo ambire a essere proprio la storia e l’avventura di cui Star Wars aveva bisogno.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Che ne pensate del nuovo trailer e della data di uscita di Andor? Lasciate un commento!