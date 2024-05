È oggi disponibile il trailer della docuserie Netflix, disponibile a partire dal 15 maggio, intitolata Ashley Madison: Sesso, scandali e bugie.

“La vita é breve. Concediti un’avventura” è lo slogan non solo della docuserie, ma anche di AshleyMadison.com, il sito di incontri creato nel 2002 dedicato esclusivamente a persone sposate, scontente della propria vita matrimoniale e incoraggiate a concedersi una breve avventura con un’altra persona nella stessa situazione.

Tutto molto divertente e apparentemente senza conseguenze… finché, nel 2015, un massiccio attacco hacker ha esposto i dati di tutti gli iscritti dando via ad una vera e propria caccia alle streghe.

Trovate il trailer qui in alto.

Ashley Madison: Sesso, scandali e bugie – La descrizione ufficiale

La violazione da parte di hacker del sito di appuntamenti per adulteri Ashley Madison rende pubblici i dati privati di milioni di utenti, facendo naufragare matrimoni e rovinando intere vite. Attraverso questa docuserie in tre episodi, Minnow Films e il regista Toby Paton indagano sulla nascita di questo portale durante la bolla delle dot-com, sulle persone che lo hanno usato per esplorare un lato della propria vita amorosa di cui sentivano la mancanza e sull’attacco informatico che ha fatto crollare tutto.

