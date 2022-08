Assembled: The Making of Ms Marvel è disponibile su Disney+, guarda il trailer

Come accaduto dopo la conclusione di tutte le serie tv Marvel Studios e per i film della fase 4, su Disney+ è disponibile Assembled: The Making of Ms Marvel, il dietro le quinte dello show con protagonista Iman Vellani.

Lo speciale documentario, che è già disponibile, è stato presentato con un trailer, che potete vedere qui sopra. I fan potranno quindi vedere interviste, dietro le quinte, segreti e tanto altro per scoprire cosa si nasconde nelle retrovie della serie Marvel Studios.

Oltre al trailer è stato pubblicato anche un poster, che potete vedere qui sotto:

Tutti gli episodi di Ms Marvel e Assembled sono disponibili su Disney+.

Guarderete l’Assembled dedicato a Ms Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie riguardanti Ms. Marvel nella nostra scheda.

Fonte: YouTube