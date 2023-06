In occasione del Tudum, Netflix ha svelato un primissimo assaggio alla serie live action Avatar: The Last Airbender, adattamento della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG.

Nel video vediamo solo dei simboli: Acqua, Terra, Fuoco e Aria. La serie arriverà in streaming nel 2024.

Nel cast troviamo Gordon Cormier nei panni di Aang, accanto a Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu che ha il ruolo di Zuko, Kiawentiio che ha il ruolo di Katara, Daniel Dae Kim come Ozai. Paul Sun-Hyung nei panni di Zio Iroh, Lim Kay Siu che sarà Gyatso e Ken Leung nei panni del Comandante Zhao. I giovani protagonisti sono saliti sul palco del Tudum a San Paolo in Brasile e hanno svelato le prime immagini dei loro personaggi in costume di scena:

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

L’universo di Avatar al momento comprende le due serie animate La leggenda di Aang e La leggenda di Korra. Nel 2010 è inoltre uscito nelle sale il film L’ultimo dominatore dell’aria, diretto da M. Night Shyamalan. La serie originale è andata in onda per tre stagioni su Nickelodeon tra il 2005 e il 2008. La storia è ambientata in un mondo fantasy e segue il viaggio del giovane Aang e dei suoi amici per salvare una terra minacciata dalla temibile nazione del Fuoco. La serie è composta da 61 episodi.

