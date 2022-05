In occasione del National Streaming Day, Disney Plus ha diffuso un nuovo trailer e il poster ufficiale di Baymax!, la serie prodotta da Walt Disney Animation Studios in arrivo sulla piattaforma il 29 giugno.

Annunciata all’Investor Day del 2020 e mostrata per la prima volta a novembre 2021 in occasione del Disney Plus Day, e in quell’occasione erano stati diffusi i primi dettagli sulla serie ambientata ovviamente nella città fantastica di San Fransokyo. Alla sceneggiatura Cirocco Dunlap, mentre gli episodi sono diretti rispettivamente da Dean Wellins (Eps 1, 2, 6), Lissa Treiman (Ep 3), Dan Abraham (Ep 4) e Mark Kennedy (Ep 5).

Il film originale dove Bayman ha fatto il suo debutto, Big Hero 6, è uscito sette anni fa e ha incassato 657 milioni di dollari in tutto il mondo. Da allora è uscita già una serie animata, intitolata Big Hero 6: The Series, andata in onda su Disney Channel e Disney XD per alcune stagioni, che si è conclusa quest’anno.

La nuova serie sarà incentrata in particolare su Baymax e sul suo protocollo originale, ovvero essere un robot infermiere. L’anno scorso il regista Don Hall aveva spiegato che ogni episodio introdurrà un nuovo personaggio che sarà un paziente di Baymax, il quale avrà una nuova funzionalità che gli permetterà di viaggiare rapidamente per le strade alla ricerca di nuovi pazienti.