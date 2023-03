Paramount+ ha pubblicato il trailer della stagione 2 del revival di Beavis and Butt-Head.

Lo show tornerà coi nuovi episodi tra il 20 e il 21 aprile, a seconda dello stato in cui verrà trasmesso. Non è stata invece al momento comunicata una data per il nostro paese.

Anche questa stagione 2 può contare ancora una volta sul lavoro di Mike Judge che dà voce ai due sfaticati protagonisti.

La serie originale è andata in onda su MTV dal 1993 al 1997, ritornando poi per un’ottava stagione sul network nel 2011. Nel 2020 Comedy Central aveva ordinato altre due stagioni, progetto poi passato a Paramount+.

Trovaste la prima stagione del revival di Beavis and Butt-Head su Paramount+.

Fonte: Deadline

