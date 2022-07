I protagonisti di Beavis and Butt-Head torneranno sugli schermi con una nuova stagione che prenderà il via sugli schermi americani il 4 agosto e di cui online è stato condiviso il trailer.

Il progetto di Paramount+ può contare ancora una volta sul lavoro di Mike Judge che dà voce ai due sfaticati protagonisti.

Chris McCarthy, presidente e CEO di Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios, aveva dichiarato:

Beavis and Butt-Head sono state le voci che hanno definito una generazione e, tuttora, lo show è uno dei progetti animati più conosciuti e amati di sempre. Mike Judge ha immaginato nuovamente questo duo dinamico in un modo che certamente farà ridere i vecchi fan e i nuovi, e non potremmo essere più entusiasti nel riportarli nel nostro arsenale di successi ottenuti con l’animazione per adulti in rapida espansione.