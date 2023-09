Il 4 ottobre arriverà sugli schermi di Netflix la docuserie Beckham di cui è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si vedono molte sequenze in anteprima del progetto, mostrando così gli spezzoni delle interviste con il calciatore, con sua moglie Victoria e con molte delle persone che gli sono state accanto durante le varie fasi della sua vita e del suo percorso professionale.

Alla regia degli episodi ci sarà il regista Fisher Stevens, che ha portato al successo The Cove, coinvolto anche come produttore in collaborazione con John Battsek (Searching for Sugarma).

La serie seguirà la giovinezza di Beckham e come la sua determinazione e ambizione l’abbiano portato a diventare uno degli atleti più riconosciuti e apprezzati di tutti i tempi.

Nel team al lavoro sulla docuserie ci sono anche i montatori Chris King (Senna) e Bjorn Johnon (Bad Sport), oltre al direttore della fotografia Tim Cragg (Billie).

Che ne pensate del trailer della docuserie su David Beckham? La guarderete?

Fonte: Netflix

