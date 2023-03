Dal 15 febbraio nella sezione Peacock di Now

Peacock ha ufficialmente annunciato il rinnovo di Bel-Air con un video in cui il cast annuncia la stagione 3. I protagonisti vengono così mostrati mentre festeggiano la continuazione della serie con il terzo capitolo.

Il giovane protagonista interpretato da Jabari Banks, nella seconda stagione, cercare di gestire la sua vita con la famiglia Banks e il legame con Carlton che sembra avvicinare i due giovani, nonostante le loro differenze causino ancora qualche problema.

Hilary, invece, diventerà il capo del suo mondo come influencer e questo avrà delle conseguenze su Jazz. Viv e Phil, inoltre, proveranno a trovare un equilibrio tra matrimonio e famiglia nonostante siano impegnati a seguire la propria carriera e rientrare in contatto con ciò che è importante per loro.

Carla Banks Waddles è la showrunner della seconda stagione e nel team dei produttori ci sono Will Smith, Morgan Cooper, Anthony Sparks, Malcolm Spellman, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy e Susan Borowitz, in collaborazione con TJ Brady e Rasheed Newson che erano gli showrunner della prima stagione.

Fonte: TVLine