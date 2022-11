Peacock ha condiviso il teaser e le prime foto della stagione 2 di Bel-Air, in arrivo sugli schermi il 23 febbraio 2023.

La serie, che offre un nuovo approccio alla storia raccontata in Will, il principe di Bel-Air, riprenderà la narrazione con Will alle prese con scelte importanti mentre entra in scena nella sua vita una nuova figura che sfida tutto quello che ha imparato nel tempo trascorso a Bel-Air ed entra in competizione con lui per ottenere il controllo.

Il giovane protagonista interpretato da Jabari Banks, inoltre, dovrà cercare di gestire la sua vita con la famiglia Banks e il legame con Carlton che sembra avvicinare i due giovani, nonostante le loro differenze causino ancora qualche problema.

Hilary, invece, diventerà il capo del suo mondo come influencer e questo avrà delle conseguenze su Jazz. Viv e Phil, inoltre, proveranno a trovare un equilibrio tra matrimonio e famiglia nonostante siano impegnati a seguire la propria carriera e rientrare in contatto con ciò che è importante per loro.

Carla Banks Waddles è la showrunner della seconda stagione e nel team dei produttori ci sono Will Smith, Morgan Cooper, Anthony Sparks, Malcolm Spellman, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy e Susan Borowitz, in collaborazione con TJ Brady e Rasheed Newson che erano gli showrunner della prima stagione.

