Dal 15 febbraio nella sezione Peacock di Now

Il 15 agosto arriverà sugli schermi di Peacock la stagione 3 di Bel-Air, di cui è stato diffuso il teaser trailer.

La storia è un approccio drammatico allo show Willy, il principe di Bel-Air e segue il complicato percorso compiuto da Will dalle strade di West Philadelphia alle residenze lussuose di Bel-Air.

I due mondi, tuttavia, si scontrano, e Will deve cercare di avere una seconda chance, mentre è alle prese con stereotipi, emozioni e conflitti.

Nel trailer si vedono i protagonisti mentre decidono come trascorrere l’estate, tra corse in macchina, incendi e molti problemi.

Nella stagione 3, Will si sarà ormai integrato nella famiglia Banks e ha stretto un’amicizia con Carlton, che cerca disperatamente di superare la sua dopendenza e migliorare la propria reputazione.

Le differenze legate alle loro visioni del mondo, tuttavia, minacciano la loro partnership.

Nel cast ci sono Jabari Banks (Will), Adrian Holmes (Phillip Banks), Cassandra Freeman (Vivian Banks), Olly Sholotan (Carlton Banks), Coco Jones (Hilary Banks), Akira Akbar (Ashley Banks), Jimmy Akingbola (Geoffrey), Jordan L. Jones (Jazz), e Simone Joy Jones (Lisa).

Nel team dei registi ci sono Keesha Sharp, John Scott, Nick Copus, Mo McRae, Rachel Raimist, e Christine Swanson.

Carla Banks-Waddles è showrunner della serie, nel cui team di produttori ci sono anche Will Smith e Quincy Jones.

Che ne pensate del teaser trailer della stagione 3 di Bel-Air?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Seguici su TikTok!

Fonte: ComingSoon