È arrivata oggi su Netflix Blue Eye Samurai, la serie anime creata da Amber Noizumi e Michael Green (Logan, American Gods) e diretta da Jane Wu.

Descritta da Netflix come una serie “provocatoria dalle immagini mozzafiato che immerge lo spettatore in un mondo di vivace animazione per adulti con un tocco di live action”, Blue Eye Samurai è ambientata nel Giappone del periodo Edo, e segue Mizu (doppiata da Maya Erskine nella versione originale), una maestra di spada di etnia mista che vive una vita sotto mentite spoglie mentre trama la vendetta. TV-MA.

A realizzare la animazioni lo studio Blue Spirit.

Potete vedere il suggestivo trailer qui sopra!

