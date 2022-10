L’episodio pilota della serie Carne Fredda, esordio alla regia di Roberto Recchioni di cui è stato presentato il teaser, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 29 ottobre alle ore 14.00 a Lucca Comics & Games 2022, all’interno dell’area Movie. Per la presentazione della puntata nella sua interezza, il regista ha realizzato una stampa limitata con illustrazione inedita fino a esaurimento, che dedicherà al pubblico presente.

Carne Fredda sarà una serie televisiva antologica incentrata sui temi dell’orrore psicologico e del conflitto sociale, prodotta da Adler Entertainment e Red On Production, scritta e diretta da Roberto Recchioni.

Recchioni, romanziere e sceneggiatore e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, è ora alla sua prima esperienza come regista. Carne Fredda è prodottoda Adler Entertainment e Red On Productions, realizzato con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e il contributo della Film Commission del Friuli Venezia Giulia.

La sinossi della serie

Il tema è quello della ricchezza e del potere: chi lo ha e come lo usa, chi non lo ha e cosa è disposto a fare per averne. In Carne Fredda conosceremo Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), una vecchia e grande scrittrice di grandissimo talento e Anna Alfieri (Chiara Baschetti), anche lei una scrittrice ma giovane e di talento incerto. Il rapporto conflittuale tra queste due donne arriverà e una feroce soluzione nello scenario isolato di una villa di alta montagna. Chi sarà la vittima e chi il carnefice?

Che ne pensate del teaser di Carne Fredda? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa