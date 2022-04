Disney+ ha pubblicato un breve video promozionale dedicato acon protagonista, ovvero il volto dinella serie tv.

Dopo l’abbandono della serie da Netflix a fine febbraio, e il successivo debutto a marzo proprio su Disney+ (non ancora in Italia) la serie ha raggiunto nuovi spettatori, portando la piattaforma a promuovere le avventure dell’eroe di Hell’s Kitchen.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Charlie Cox introduce, in poco più di un minuto, la serie e i fondamentali messaggi delle tre stagioni. L’attore svela i pregi del suo personaggio e perché ha adorato far parte della produzione.

Al momento non sappiamo ancora quando le ex serie Netflix debutteranno sulla versione italiana di Disney+ ma vi informeremo sulle nostre pagine non appena avremo novità a riguardo.

Cosa ne pensate delle parole di Charlie Cox sulla serie tv di Daredevil? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Se volete leggere le ultime notizie su Daredevil, potete trovarle nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book