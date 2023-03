BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Il 17 marzo andrà in onda sugli schermi britannici il Red Nose Day 2023 e tra le star della serata ci sarà anche David Tennant, apparso già nel promo con il costume del quattordicesimo Dottore.

L’attore ha realizzato per l’evento benefico trasmesso dalla BBC un corto insieme a Lenny Henry, co-fondatore di Comic Relief.

La star della serie britannica ha già partecipato in passato al Red Nose Day durante gli anni in cui è stato il protagonista di Doctor Who.

L’attore ritornerà sugli schermi con gli episodi speciali ideati per il sessantesimo anniversario dello show, in onda nel mese di novembre 2023. Tra gli interpreti delle puntate ci sarà anche Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble.

Ncuti Gatwa e Millie Gibson saranno invece le star della prossima stagione che avrà come showrunner Russell T. Davies dopo l’addio di Chris Chibnall.

Le puntate inedite saranno distribuite a livello internazionale su Disney+ dopo un nuovo accordo tra Disney Branded Television e BBC.

Fonte: BBC