In anticipo all’episodio di Doctor Who del 25 novembre, BBC ha pubblicato due clip dedicate a Donna, in una delle quali incontriamo anche il Meep.

Nella clip, che potete vedere qui sopra, il Meep si mostra per la prima volta. Qui sotto invece, una clip speciale dedicata a Donna e al suo passato al fianco del decimo dottore.

Vi ricordiamo che la prima parte dell’avventura si intitolerà The Star Beast, e uscirà il 25 novembre. La seconda Wild Blue Yonder e debutterà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo si chiamerà The Giggle, in streaming dal 9 dicembre.

David Tennant sarà il protagonista delle puntate che segnano il ritorno dello showrunner Russell T. Davies. Accanto a lui ci sarà Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble, mentre il villain è interpretato da Neil Patrick Harris e tra gli interpreti spazio anche a Jacqueline King, Karl Collins, Jemma Redgrave, Yasmin Finney, Miriam Margolyes e Ruth Madeley.

Al termine delle puntate speciali si assisterà quindi alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Donna e dal Meep? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

