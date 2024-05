Dopo la notizia di ieri che la stagione finale di Cobra Kai uscirà su Netflix divisa in tre parti che usciranno nell’arco di un anno, oggi lo streamer ha annunciato che anche la quarta stagione di Emily in Paris arriverà divisa in due.

I dieci episodi verranno divisi in due parti: la prima uscirà il 15 agosto, la seconda un mese dopo, il 12 settembre. Qui sopra potete vedere l’annuncio ufficiale. Nel video i protagonisti e i realizzatori della serie utilizzano alcune parole per definire la nuova stagione: “Vulnerabile, complicata, caotica, Amour, straziante, vendetta, audace, alla moda… e bellezza”.

EMILY IN PARIS 4: LA TRAMA

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

