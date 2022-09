The White Lotus

Gli Emmy 2022 hanno avuto tra i protagonisti anche Jennifer Coolidge, vincitrice per la prima volta dell’ambita statuetta grazie alla sua interpretazione in The White Lotus.

L’attrice ha regalato agli spettatori molti momenti divertenti dopo aver ringraziato le sue colleghe nominate nella categoria, quella di Miglior Attrice Non Protagonista in una serie antologica o film tv, che l’ha proclamata vincitrice.

Jennifer ha poi raccontato:

Voglio semplicemente dire, ho fatto un bagno alla lavanda stasera proprio prima dello show e mi ha fatto gonfiare dentro il mio vestito e sto facendo fatica a parlare.

La reazione allergica non è stato l’unico problema affrontato dall’attrice che ha dimenticato la lista delle persone da ringraziare ed è stata censurata dopo che le era sfuggita un’imprecazione. Coolidge ha proseguito il suo discorso nonostante i produttori della serata avessero fatto partire la musica che indicava che il tempo a sua disposizione stava finendo. La star si è quindi messa a ballare sul palco, ottenendo gli applausi dei presenti.

La vincitrice dell’Emmy fa parte del cast della seconda stagione di The White Lotus le cui riprese si sono svolte in Italia, uno dei progetti di HBO che potrebbe diventare protagonista della prossima stagione di premi.

