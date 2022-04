For All Mankind

Apple TV+ ha condiviso un nuovodelladiche ne svela la data del debutto in streaming: il 10 giugno.Composta da dieci episodi, la serie tornerà con un episodio a settimana, ogni venerdì.

La nuova, avvincente stagione della serie porta gli spettatori in un nuovo decennio, spostandosi nei primi anni ’90 con una corsa forsennata verso una nuova frontiera planetaria: Marte. Il Pianeta Rosso diventa la nuova meta della Corsa allo Spazio non solo per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ma anche per un nuovo, inaspettato concorrente con molto da dimostrare e ancora di più in gioco. I nostri personaggi si trovano a confronto mentre le reciproche ambizioni per Marte entrano in conflitto e la loro stessa lealtà viene messa alla prova, creando una pentola a pressione che porterà a un gran finale.

Il cast che tornerà per la terza stagione include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt, insieme al nuovo arrivato Edi Gathegi che interpreterà Dev Ayesa, un carismatico visionario con gli occhi puntati verso le stelle.

For All Mankind è stato creato dal vincitore dell’Emmy Ronald D. Moore, da Ben Nedivi e Matt Wolpert che sono anche showrunner e produttori esecutivi della serie insieme a Ronald D. Moore e Maril Davis di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Nichole Beattie. “For All Mankind” è prodotto da Sony Pictures Television.

Le prime due stagioni della serie sono già disponibili per lo streaming su Apple TV+.

Fonte: Comunicato Stampa Apple TV+