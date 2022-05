Mentre i fan aspettano con trepidazione novità sulla nuova serie dida parte di Hulu,ha raccolto tutti i Buone notizie, Ciurmaglia! (Good News, Everyone!) del professorin un unico

Il montaggio, che potete vedere qui sopra, raccoglie la celebre battuta in inglese, con tutte le diverse sfaccettature delle prime sette stagioni di Futurama. Tra i più memorabili anche il Bad News, Everyone di uno degli episodi in cui Farnsworth è protagonista.

Nel nostro paese il ritorno di Futurama, la comedy animata sci-fi sovversiva e geniale creata da Matt Groening e David X. Cohen, andrà in onda su Disney+. Della serie sono stati ordinati 20 nuovi episodi.

La serie animata è rientrata in produzione a febbraio, con un debutto sulla piattaforma streaming previsto per il 2023. Nella versione originale il cast delle voci comprende le star Billy West, Katey Sagal, John di Maggio,Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

