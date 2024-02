Rainbow e Giochi Preziosi hanno diffuso online il primo teaser trailer di Gormiti: The New Era, la serie Tv basata sulla celeberrima linea di giocattoli.

I dettagli dell’evento a Sanremo

Sullo sfondo dello spettacolare allestimento realizzato a Casa Sanremo da Grotte di Frasassi, partner istituzionale del format di Casa Sanremo alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana, Rainbow, la global content company di Iginio Straffi esempio di eccellenza del Made in Italy nel mondo, ha presentato in anteprima mondiale il teaser trailer di Gormiti – The New Era, reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi anni, che diventa ora una serie live action, in collaborazione con Giochi preziosi. Sanremo si conferma un’importantissima vetrina del made in Italy artistico nel mondo ed è stata la cornice perfetta per il lancio della nuova produzione, nata dalla prestigiosa collaborazione tra Rainbow e Giochi Preziosi e destinata al pubblico internazionale. Gormiti – The New Era è stata girata interamente in Italia scegliendo accuratamente le location, tra cui le millenarie stalattiti e stalagmiti delle Grotte di Frasassi, il famoso complesso ipogeo dell’appennino marchigiano, tra i più maestosi e visitati d’Europa e il territorio circostante, ambientazioni naturali ed altissimo impatto scenografico che hanno reso straordinaria la resa di molte scene chiave della serie.

Con un importante budget di produzione e la massima attenzione al dettaglio, straordinari effetti in CGI e un cast internazionale, la serie live action di venti episodi verrà rilasciata a partire dall’autunno 2024 e conferma gli standard di altissima qualità del gruppo Rainbow.

“Poter presentare il teaser di Gormiti The New Era in anteprima a Sanremo è stato un piacere e una grande occasione, resa possibile dalla straordinaria sinergia con il Consorzio Grotte di Frasassi, che ci ha permesso di sottolineare il valore delle risorse naturali, dell’arte e della cultura in Italia,” ha commentato Iginio Straffi, fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, già padre del celebre brand Winx Club fra i tanti successi internazionali prodotti, “Il gruppo è in costante fermento creativo e orientato all’eccellenza per portare sugli schermi contenuti di valore made in Italy, come Gormiti, e dopo questa anteprima, ci auguriamo che la nuova avventura in collaborazione con Giochi Preziosi possa stupire ed emozionare milioni di spettatori nel mondo.”

In occasione dell’anteprima a Casa Sanremo, Iginio Straffi è stato inoltre insignito del premio Eccellenza Italiana conferitogli dal Sindaco di Sanremo, a riconoscimento del costante e devoto impegno profuso dall’imprenditore e artista nel campo dell’intrattenimento di qualità Made in Italy sempre più famoso nel mondo.

Gormiti: The New Era, il cast e la sinossi

GORMITI – THE NEW ERA si rivolge ad un pubblico kids/preteen, e come tutte le produzioni Rainbow, anche questa nuova serie è ricca di messaggi positivi e valori educativi. Il cast principale è stato accuratamente selezionato tra i giovani talenti del panorama internazionale, ed è formato dai giovanissimi attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion); Federico Cempella (Zane – Scion); Robel Tesfamichael (Glen – Scion); Francesco Bertozzi (Carter – Scion); Claire Palazzo (Myridell). La regia è affidata al talento di Mario Parruccini, regista e sceneggiatore nel mondo dello spettacolo dal 1995. Al lavoro in studio, fanno da contr’altare le suggestive location in cui si sono svolte le riprese: tra queste, gli scenari mozzafiato del Tempio del Valadier e delle Grotte di Frasassi, tra le più affascinanti e visitate d’Europa.

GORMITI – THE NEW ERA racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi della Terra che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (cioè protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm. Nel corso della serie, i quattro Scion impareranno l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, e del potere dell’amicizia e dell’unione contro le avversità. A ogni Scion sarà assegnato un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri) che lo guiderà e supporterà emotivamente. Che si tratti di una figura paterna mancante (per Carter), di un migliore amico a lungo desiderato (per Skye), di un saggio fratello maggiore (per Zane) o di qualcuno con cui confidarsi (per Glen), i Gormiti saranno fondamentali per guidare gli eroi nella loro crescita. Nel corso della serie i quattro protagonisti capiranno che essere eroi non vuol dire semplicemente indossare un bel costume e brandire armi leggendarie, e dovranno acquisire una fiducia e una maturità tali da renderli esseri umani migliori, abbracciando le virtù del coraggio e della collaborazione, della curiosità e della creatività.

