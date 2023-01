Per augurare buon anno a tutti gli abbonati, Netflix ha diffuso una scena eliminata della prima stagione di Heartstopper. Nella clip del pigiama party di Charlie, Tao, Isaac ed Elle che è stata tagliata dal quinto episodio (potete guardarla cliccando sul player qui sopra), Elle (Yasmin Finney) condivide un momento di intimità in compagnia di Tao (William Gao) per cui prova dei sentimenti. Elle ammette di sentire la sua mancanza da quando si è trasferita dalla Truham alla scuola gemella Higgs. Inoltre, rassicura Tao, che non è mai solo ma teme sempre di esserlo, che lei è lì per lui. Quando si accoccola accanto a lui, scocca una scintilla rivelatrice. Che possa essere d’auspicio per la seconda stagione?

Heartstopper ha dimostrato da subito di essere un grandissimo successo, e per questo nemmeno un mese dopo l’uscita su Netflix è arrivato il rinnovo non per una ma per due stagioni. Le riprese sono iniziate a settembre, con l’aggiunta di quattro nuovi membri del cast, e sono terminate a dicembre.

La trama di Heartstopper:

Il pacato Charlie e l’appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e i loro amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.Prodotta dalla See-Saw Films, Heartstopper è basata sull’omonimo fumetto di Alice Oseman. Oseman è anche sceneggiatrice della serie, mentre Euros Lyn ne è regista e produttore esecutivo.

Che cosa ne pensate di questa scena eliminata?