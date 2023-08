Disney+ ha pubblicato una nuova featurette per la stagione finale di High School Musical: The Musical: The Series.

La stagione sarà disponibile dal 9 agosto in esclusiva su Disney+ e vedrà i protagonisti portare in scena il quarto capitolo mai realizzato della serie dei film. Torneranno anche molte delle guest star viste nelle precedenti stagioni. La featurette, che potete vedere qui sopra, mostra i nuovi membri del cast e spiega il contesto di questa quarta e ultima stagione.

La serie è ambientata al liceo dove sono stati girati i film originali di “High School Musical” e si concentra su un gruppo di adolescenti amanti dei musical che decidono di mettere in scena una riproduzione di “High School Musical”.

Al momento del rinnovo per la stagione 4 il presidente di Disney Branded Television, Ayo Davis, ha dichiarato:

Questa serie continua a offrire il meglio per quanto riguarda gli aspetti drammatici, l’umorismo e il cuore. La visione e l’interpretazione di Tim Federle di questo marchio continuano a evolversi stagione dopo stagione e non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà prossimamente per i Wildcasts.

