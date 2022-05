ha pubblicato un nuovopercon qualche nuova inquadratura rispetto a quello dello scorso marzo

Il teaser trailer, che potete vedere qui sopra, aggiunge qualche scena più splatter al già enigmatico primo video. La serie horror sarà diretta da Yuji Nara e prodotta da Akatsuki, che può contare tra i suoi precedenti lavori anime come Clockwork Planet, Chain Chronicle e Tribe Nine. La prima sinossi della serie recita quanto segue:

Housing Complex C segue le vicende di Kimi, ragazzina che vive in un piccolo complesso residenziale popolare situato nella località balneare di Kurosaki. I guai sembrano seguire Kimi ovunque vada e iniziano a verificarsi incidenti orribili. Un antico male sta perseguitando i residenti del complesso residenziale C.