I Rugrats: il poster e il trailer della stagione 2 del reboot della serie animata

Paramount+ ha condiviso il trailer e il poster della stagione 2 del reboot della serie animata I Rugrats.

La piattaforma di streaming ha inoltre rivelato che Tara Strong, voce di Dil Pickles nello show originale, riprenderà il ruolo avuto nel film del 1998 e in Rugrats in Paris, Rugrats Go Wild e nella serie sequel Rugrats: All Grown Up!. Negli episodi in arrivo negli Stati Uniti dal 14 aprile, i piccoli protagonisti “attraversano la tundra, scoprono i tesori di bambini antichi e affrontano la loro più grande avventura: incontrare il nuovo fratellino di Tommy!”.

Dil si unisce così alla gang che comprende Tommy Pickles (EG Daily), Chuckie Finster (Nancy Cartwright), i gemelli Phil e Lil (Kath Soucie), Angelica (Cheryl Chase), e Susie Carmichael (Cree Summer). Tra le guest star delle nuove puntate ci sono Yvette Nicole Brown (Community) nella parte di Miss Mellie che lavora come guida negli spazi dell’Old West di Tot Springs; Wendie Malick (The Owl House) nella parte di Judith, la madre di Charlotte; Sarah Niles (Ted Lasso), che sarà la tata robotica Pip che tiene d’occhio Angelica; e Alia Shawkat (Scissione), nei panni di Trish, la nuova fidanzata di Betty che è disposta a fare amicizia con chiunque. Tra i ritorni illustri anche quello di Henry Winkler che ha il ruolo di nonno Boris e Swoosie Kurtz che dà voce a nonna Minka, senza dimenticare Telma Hopkins (Celeste), Raini Rodriguez (Gabi), Keith Carradine (Bob Brine), e Richard Ayoade (Duffy).

I primi 13 episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 14 aprile su Paramount+ anche in Italia.

Che ne pensate del trailer e del poster della stagione 2 della serie animata I Rugrats?

Fonte: ComicBook