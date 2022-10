I Simpson: Bart è Steve lo Shinigami nella nuova clip di Death Tome

Nello speciale di Halloween de I Simpson La Paura fa Novanta XXXIII ci sarà anche la parodia di Death Note, intitolata Death Tome.

In una nuova clip, che potete vedere qui sopra, assistiamo all’arrivo di Steve lo shinigami, interpretato da Bart. Il dio della morte spiega a Lisa come funziona il Death Tome, proprio come Ryuk con Light nella serie originale.

L’episodio speciale dei Simpson non solo conterrà segmenti dedicati a Babadook e Westworld, ma ci sarà anche una parodia di Death Note intitolata “Death Tome“. Come potete vedere nella clip qui sotto, l’aspetto tradizionale della serie è sparito, sostituito con un completo restyling dello stesso studio che ha aiutato con l’anime originale di Death Note, DR Movie.

L’episodio arriverà prossimamente su Disney+ in Italia, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile dal 30 ottobre.

