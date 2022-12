Il mistero dei Templari: la nuova clip anticipa il ritorno di Nicolas Cage?

Una nuova clip della serie Il mistero dei templari potrebbe anticipare il ritorno di Nicolas Cage nella saga che è arrivata da poco sugli schermi televisivi di Disney+.

Nella quarta puntata, che ha debuttato oggi in streaming, entra in scena Riley, interpretato da Justin Bartha. Il personaggio incontra Jess (Lisette Olivera) e i suoi amici, che hanno bisogno del suo aiuto per risolvere un indizio legato alla loro caccia per un tesoro.

Riley svela così che non si è ritirato e che lui e Ben Gates, la star dei film affidata a Cage, hanno lavorato a qualcosa di molto importante negli ultimi 15 anni, periodo di tempo trascorso dall’uscita del più recente lungometraggio. Riley aggiunge:

Diciamo semplicemente che ci sono 47 motivi per essere interessati.

Nel lungometraggio Il mistero delle pagine perdute si raccontava una storia con al centro un libro scritto dai presidenti degli Stati Uniti che contiene tutti i segreti della storia del paese. Alla fine del film, il presidente interpretato da Bruce Greenwood, aveva permesso a Ben di guardare la pagina 47 e il protagonista dichiarava che conteneva qualcosa che “ti cambia la vita”.

Il legame con i film potrebbe quindi far ipotizzare che in futuro Cage possa tornare, sul piccolo o grande schermo, per concludere quella storia.

Che ne pensate del possibile ritorno di Nicolas Cage nella saga Il mistero dei templari?

