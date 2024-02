Nello spot di Silk per il Super Bowl, Jeremy Renner ritrova la sua forma fisica dopo l’incidente con lo spazzaneve dello scorso anno.

Nell’intervallo del Super Bowl, andato in onda ieri sera, Jeremy Renner è stato protagonista dello spot del latte Silk, in cui si mostra nuovamente in forma come la sua controparte dell’universo Marvel.

Il Super Bowl, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli appassionati di sport, ma anche dai fan del cinema e delle serie tv: durante la manifestazione vengono infatti trasmesse molte anteprime dei progetti più attesi dell’anno.

Al momento, non sappiamo quando rivedremo Jeremy Renner come Clint Barton nel Marvel Cinematic Universe.

