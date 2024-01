Manca sempre meno al Super Bowl 2024, la 58° edizione del colossale evento sportivo con la finale del campionato della National Football League durante la quale saranno trasmessi spot televisivi di ogni tipo.

Il Super Bowl, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli appassionati di sport, ma anche dai fan del cinema e delle serie tv: durante la manifestazione vengono infatti trasmesse molte anteprime dei progetti più attesi dell’anno.

Al momento non sono trapelate ancora le tipiche indiscrezioni sui film che saranno presentati, ma intanto facciamo il punto sui titoli papabili. Come al solito ricordiamo che l’evento viene utilizzato soprattutto per promuovere film “vicini” nel calendario, perciò è improbabile la presenza di titoli come Joker 2, Wicked: Parte uno, Sonic 3 o Mufasa: Il re leone.

Deadpool 3

Nonostante sia già attesissimo per il ritorno di Wolverine sul grande schermo, che condividerà la scena con il Mercenario chiacchierone, Deadpool 3 si porta sulle spalle un peso non indifferente: sarà l’unico film dei Marvel Studios ad arrivare al cinema nel 2024, come non succedeva da anni. Il Super Bowl potrebbe essere il momento perfetto per svelare al mondo le prime scene in vista di luglio.

Ghostbusters: Minaccia glaciale

Visto l’uscita fissata circa un mese dopo il Super Bowl 2024, pubblicizzare Ghostbusters: Minaccia glaciale durante il seguitissimo evento sportivo potrebbe essere una mossa vincente per la Sony. Del film abbiamo visto solamente un trailer, perciò sarebbe anche ora di scoprire di più.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero

Il Super Bowl sarebbe un’occasione perfetta per dare mostra di una colossale lotta tra titani come già promesso dai primi materiali di Godzilla e Kong: Il nuovo impero. Per molti anni la Warner Bros. ha completamente ignorato l’evento, ma poi, dopo 17 anni di assenza, lo studio è tornato l’anno scorso con uno spot dedicato a The Flash. Visto il pubblico di riferimento che seguirà la partita (l’anno scorso circa 113 milioni di spettatori), lo studio potrebbe decidere di promuovere anche Furiosa: A Mad Max Saga, anche se più in là sul calendario, il 23 maggio 2024

A Quiet Place: Day One

Il prequel della saga di A Quiet Place, intitolato Day One, è stato fino ad oggi celato nel mistero più totale. Visto che il film è prodotto dalla Paramount e che il Super Bowl andrà in onda su CBS (emittente televisiva controllata da Paramount Global), sembra logico attendersi uno spot dedicato al film di Michael Sarnoski.

Cattivissimo me 4

L’animazione ha sempre trovato posto al Super Bowl. Se l’anno scorso la Universal ha proposto agli spettatori uno spot di Super Mario Bros: Il film, quest’anno potrebbe toccare a Cattivissimo me 4, in arrivo a luglio negli Stati Uniti e a fine agosto in Italia.

Inside Out 2

Nel 2015 Inside Out incassò più di 800 milioni diventando uno dei titoli Pixar di maggiore successo. Visto il recente andamento al botteghino non così soddisfacente, c’è molta attesa per i risultati di Inside Out 2, in arrivo a giugno. Lo studio approfitterà del Super Bowl per iniziare a generare attesa? Lo scopriremo tra poche settimane.

L’appuntamento è fissato a domenica 11 febbraio.

Cosa ne pensate? Quale spot vorreste vedere al Super Bowl 2024? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate