È in una galleria Instagram dedicata al 2023 appena trascorso che Ryan Reynolds inserisce un’immagine inedita dal set di Deadpool 3 che lo vede in costume di scena nei panni del mercenario chiaccherone.

“Grazie 2023 parte 1,” scrive l’attore e produttore. “Non c’è un ordine preciso. Ho potuto passare la maggior parte dell’anno lavorando e giocando con le persone che amo”. Nella galleria vediamo Reynolds sul set, allo stadio, a feste, assieme a Re Carlo d’Inghilterra, assieme a Taylor Swift, e ovviamente assieme alla moglie Blake Lively. Nella foto in cui veste i panni di Deadpool è accanto al regista Shawn Levy, non sappiamo se sia stata scattata nella prima fase delle riprese o in quella successiva allo sciopero degli attori, e che proseguirà ancora per qualche settimana.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

