Uno dei primi blockbuster a essersi rimessi in moto al termine dello sciopero degli attori è stato Deadpool 3 che vede Shawn Levy dietro alla macchina da presa e Ryan Reynolds e Hugh Jackman davanti.

Deadline ha raggiunto telefonicamente Levy a Londra, la città dive si stanno svolgendo le riprese del cinecomic dei Marvel Studios, per una chiacchierata di commento alla nomination come Miglior serie antologica ricevuta ai Golden Globe dalla sua Tutta la luce che non vediamo (GOLDEN GLOBE 2024 TUTTE LE NOMINATION).

Chiaramente la conversazione è finita anche dalle parti di Deadpool 3 e specie in relazione al ruolo che lo sciopero degli attori ha avuto sulla pellicola. Un impatto che, a conti fatti, si è rivelato positivo.

Spiega il filmmaker:

Siamo felicemente tornati al lavoro e ora che sappiamo che uscirà l’estate prossima, stiamo lavorando duramente per fare il miglior film possibile. Siamo fiduciosi. Durante lo sciopero, Ryan ed io abbiamo avuto più tempo per conoscere e riflettere sul film (avevano già girato mezzo film, ndr.). Sembra davvero che siamo tornati con rinnovata freschezza e più profondamente informati su ciò che questo film vuole essere.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

