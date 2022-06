Obi-Wan Kenobi: l’honest trailer scherza sull’età di Hayden Christensen

Puntuale come per ogni finale di serie, Screen Junkies ha pubblicato l’honest trailer di Obi-Wan Kenobi.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si scherza sulla recitazione eccessivamente altalenante di Reva, sul fandom tossico di Star Wars, sui meme storici e soprattutto sul ringiovanimento poco riuscito di Hayden Christensen. C’è spazio ovviamente anche per la piccola Leia, per il personaggio di Kumail Nanjiani e per una piccola frecciata alla continua voglia di ripescare il passato da parte di Lucas Films.

Tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili su Disney+.

Fonte: YouTube