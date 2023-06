And Just Like That...

Kim Cattrall ha parlato di come ha accettato di realizzare il cameo nella stagione 2 di And Just Like That…, riprendendo la parte di Samantha.

La star ha raccontato:

Penso sia davvero interessante ricevere una telefonata dal capo di HBO in cui ti dice ‘Cosa possiamo fare?’. E ho pensato: ‘Mmm…’. Lasciatemi essere creativa e una delle cose che ho voluto è stato coinvolgere nuovamente Patricia Field perché ho pensato semplicemente che se dovevo tornare dovevo farlo con lo stile di Samantha, e lo abbiamo fatto.

Nella seconda stagione, disponibile su Sky e NOW, si assiste al ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Ritornano nei nuovi episodi di And Just Like That… anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Produttori esecutivi della serie sono Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Fra i registi della nuova stagione lo stesso King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg. La serie HBO “Sex and the City” è stata creata da Darren Star dal romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell.

