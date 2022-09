La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: poster, trailer e data per la stagione 2

The Walt Disney Company ha pubblicato il trailer e il poster ufficiale della stagione 2 di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, annunciandone anche la data d’uscita.

La serie con Tony Hale tornerà con nuovi episodi il prossimo 26 ottobre, in esclusiva su Disney+. Dopo la doppia premiere, nuovi episodi saranno pubblicati ogni mercoledì.

In questa stagione, i quattro orfani dotati che sono stati reclutati dall’eccentrico Mr. Benedict (Tony Hale) vengono inviati in un’altra missione per salvare il mondo dai nefasti piani del fratello gemello Dr. L.D. Curtain (sempre Hale).

Quando Reynie (Mystic Inscho), Sticky (Seth Carr), Kate (Emmy DeOliveira) e Constance (Marta Kessler) scoprono che il signor Benedict e numero due (Kristen Schaal) sono stati rapiti, hanno il compito di mettere insieme enigmi e indizi all’interno di una pericolosa caccia al tesoro organizzata dal signor Benedict per sventare l’ultimo piano di Curtain.

Fonte: Deadline