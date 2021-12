Studio MAPPA ha pubblicato ilper la seconda e ultima parte dellade, in arrivo il prossimo gennaio.

La seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti debutterà il 9 gennaio 2022, e riprenderà esattamente da dove si è interrotta, col piano di Eren di sterminare tutti gli Eldiani. Il primo episodio si intitolerà Judgement (Giudizio).

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, ci sono molte scene dal gran piano di Eren per sconfiggere gli Eldiani, si possono vedere anche Anne, Zeke e un nuovo personaggio misterioso che i fan dei manga riconosceranno senza problemi.

Il fumetto ha esordito in Giappone nel 2009 e da allora si conferma un grande successo di vendite. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera. L’Attacco dei Giganti ha esordito nel 2009 su Bessatsu Shonen Magazine, di Kodansha, quando l’autore aveva ventitré anni. Il manga è stato stampato in 86 milioni di copie in tutto il mondo, ha ispirato tre stagioni animate e dei film live action.

Nel 2018 è stato annunciato che Warner Bros. produrrà un nuovo film live action diretto da Andy Muschietti. La pellicola sarà prodotta da David Heyman (Harry Potter, Animali Fantastici, Paddington) insieme a Masi Oka e Barbara Muschietti. In Italia, il manga originale e le altre storie legate al franchise sono edite da Planet Manga. L’anime è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVD, su Netflix e Amazon Prime Video, mentre la versione home video è curata da Dynit.

