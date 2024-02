Roku ha pubblicato il trailer ufficiale de Le cronache di Spiderwick, annunciandone anche la data d’uscita.

Gli otto episodi, basati sull’opera letteraria di Tony DiTerlizzi e Holly Black debutteranno il 19 aprile 2024 su Roku.

La serie segue la famiglia Grace mentre si trasferisce da New York al Michigan e nella casa della loro famiglia. Dopo il loro arrivo, i membri della famiglia scoprono dei misteri nascosti nella proprietà del loro bisnonno, oltre a un mondo segreto e fantastico che li circonda.

Brian Tannenbaum, a capo di Roku Media, ha dichiarato:

Proporre in esclusiva su The Roku Channel Le Cronache di Spiderwick, una storia piena di avventura guidata dall’incredibile Christian Slater e Joy Bryant, è un onore. Non vediamo l’ora di introdurre questa serie creata in modo squisito, immaginata da un team creativo di classe mondiale, a milioni di utenti che usano la piattaforma di streaming.