LIONSGATE+, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha svelato il trailer e il poster della nuova serie Le relazioni pericolose.

Il nuovo progetto drammatico ha come protagonisti gli iconici amanti dell’omonimo classico della letteratura: la marchesa de Merteuil (interpretata da Alice Englert) e il visconte di Valmont (interpretato da Nicholas Denton). Gli eventi sono ambientati nella Parigi del ‘700 per scoprire come Camille Merteuil e Pascal Valmont sono diventati i personaggi che conosciamo in questo audace preludio che oscilla tra amore e guerra. Nelle puntate vediamo quindi gli anni giovanili di questi due personaggi disposti ad usare qualsiasi cosa in loro potere per farsi strada in un mondo di seduzione e inganno, e per ottenere ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.

La serie uscirà à a livello internazionale domenica 6 novembre sulla piattaforma streaming premium LIONSGATE+ (precedentemente nota come STARZPLAY) in Europa, America Latina e Giappone.

Le relazioni pericolose è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui due iconici protagonisti, la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont, e sui primi anni della loro relazione, quando erano giovani amanti appassionati a Parigi alla vigilia della rivoluzione. Questa versione moderna di un classico della letteratura offre al pubblico la possibilità di sperimentare meraviglia e terrore, bellezza e degrado, seduzione e inganno nella Parigi pre-rivoluzionaria. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un’ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell’aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l’uno dell’altro, al solo scopo di sopravvivere. Alice Englert e Nicholas Denton interpretano i famigerati amanti: Camille, che viene accolta dalla precedente Marchesa de Merteuil (interpretata da Lesley Manville) e Valmont, che non si fermerà davanti a nulla per riconquistare il titolo che gli era stato tolto. La loro relazione, il loro prendersi e lasciarsi, è il cuore della serie. Non è amore… è guerra.

La serie è prodotta per STARZ da Playground e Flame Ventures in associazione con Lionsgate Television. È stata creatoa e scritto da Harriet Warner, che funge anche da showrunner e produttrice esecutiva. Oltre a Harriet Warner, sono produttori esecutivi Colin Callender (Playground), Tony Krantz (Flame Ventures), Scott Huff, Bethan Jones e Christopher Hampton. Barney Reisz è produttore. Oltre ad Alice Englert, Nicholas Denton e Lesley Manville, la serie vede nel cast anche Kosar Ali nei panni di Victoire, Carice van Houten come Jacqueline de Montrachet, Hilton Pelser come Gabriel Carrè, Fisayo Akinade nei panni di Chevalier de Saint-Jacques, Michael McElhatton come Jean de Merteuil, Nathanael Saleh come Azolan, Colette Dalal Tchantcho nei panni di Ondine de Valmont, Hakeem Kae-Kazim come Majordome e Tom Wlaschiha come Henri de Montrachet.

Ecco il poster ufficiale:

Che ne pensate del trailer della serie Le Relazioni Pericolose? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa Lionsgate+