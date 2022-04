ha pubblicato ilde, una serie composta da sei nuovi cortometraggi animati in arrivo la prossima settimana sulla piattaforma streaming.

La serie avrà come protagonista Scrat che sperimenta le difficoltà dell’essere padre, mentre lui e l’adorabile birbante Baby Scrat si legano ma allo stesso tempo si contendono la proprietà della preziosissima Ghianda. Qui sotto potete vedere il poster ufficiale:

Nel cast delle voci figurano Chris Wedge (Scrat) e Kari Wahlgren (Baby Scrat) mentre la serie è prodotta da Anthony Nisi, con Robert L. Baird e Andrew Millstein come executive producer. L’Era Glaciale: i racconti di Scrat debutterà su Disney+ il 13 aprile. Di seguito i dettagli di ogni episodio:

Una scelta difficile” – Diretto da Michael Berardini e Donnie Long. Storia di Michael Berardini.

In “Una scelta difficile”, Scrat incontra Baby Scrat e sperimenta la grande gioia di essere un neogenitore, fino a quando Baby Scrat vede per la prima volta la Ghianda.

“Scrat provetto suonatore” – Diretto da Donnie Long e Matt Munn. Storia di Donnie Long.

In “Scrat provetto suonatore”, Scrat suona una ninna nanna a percussione per far addormentare Baby Scrat che piange.

“Il bersaglio è uno sbaglio” – Diretto da Donnie Long e Drew Winey. Storia di James Young Jackson e Drew Winey.

In “Il bersaglio è uno sbaglio”, Scrat mostra a Baby Scrat come piantare la Ghianda, ma in realtà sarà proprio Scrat a ricevere una lezione.

“Riflessi di coscienza” – Diretto da Donnie Long e Eric Prah. Storia di Galen Tan Chu.

In “Riflessi di coscienza”, Scrat e Baby Scrat corrono dietro la Ghianda in una caverna buia, che assomiglia a una inquietante sala degli specchi.

“Questione di equilibrio” – Diretto da Jeff Gabor e Donnie Long. Storia di Galen Tan Chu.

In “Questione di equilibrio”, grazie a un uccello dodo, Scrat e Baby Scrat finiscono sui lati opposti di un tronco sostenuto da un unico ramo.

“Non è ancora finita” – Diretto da Lisa Allen Keane e Donnie Long. Storia di Michael Thurmeier.

In “Non è ancora finita”, la Ghianda vola giù da una scogliera. Con la Ghianda che sembra ormai persa per sempre, riusciranno Scrat e Baby Scrat a vivere in armonia?