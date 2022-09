Licantropus: Werewolf by Night cambia titolo in Italia, ecco il trailer

Marvel Studios ha pubblicato il trailer in italiano di Werewolf by Night, che nel nostro paese si intitolerà Licantropus.

Licantropus è il nome del personaggio adottato nei fumetti italiani, di seguito la descrizione ufficiale del trailer italiano:

Non si può sfuggire alla notte. Guardate il nuovissimo trailer del nuovo speciale Marvel Studios Presenta: Licantropus, disponibile dal 7 ottobre solo su Disney Plus.

Il protagonista sarà l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

Giacchino, in passato, ha diretto un episodio di Star Trek: Short Treks e un cortometraggio, Monster Challenge, ma Licantropus sarà il suo primo vero impegno nella veste di regista dopo numerose collaborazioni con Disney ed esperienze nel MCU.

L’artista ha firmato la colonna sonora di progetti Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming e Thor: Love and Thunder.

Licantropus debutterà il prossimo 7 ottobre, solo su Disney+.

