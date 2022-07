BBC ha pubblicato il primo trailer della serie drammatica in quattro parti Marriage, con Sean Bean e Nicola Walker. La serie sarà trasmessa su BBC One e BBC iPlayer a partire dal 14 agosto.

Scritta e diretta da Stefan Golaszewski (“Lui e lei”, “Mamma”), la serie segue Ian (Bean) ed Emma (Walker) mentre discutono sugli alti e bassi del loro matrimonio durato ormai 30 anni. Affronteranno le insicurezze, le ambiguità, le speranze e le paure che fanno parte di tutti i matrimoni, mentre il dramma esplora i rischi e i doni di una relazione intima a lungo termine.

Il cast comprende anche James Bolam (“New Tricks”, “The Likely Lads”) nei panni di Gerry, il padre di Emma, ​​Henry Lloyd-Hughes (“The Inbetweeners”, “Ragdoll”) nei panni di Jamie, il capo di Emma e Chantelle Alle (“Siamo Lady Parts,” “Mood”) nei panni della figlia Jessica.

La serie è prodotta da The Forge (di Jack Thorne “Help,” “Roadkill,” “National Treasure”) e The Money Men. I produttori esecutivi sono Tommy Bulfin per la BBC, Beth Willis e George Faber per The Forge e Richard Laxton e Stefan Golaszewski per The Money Men. Il produttore è Lyndsay Robinson (“Lui e lei”, “Mamma”). La serie tv è prodotta in associazione con All3Media International che rappresenta il dramma a livello globale.

Fonte: Variety