Il mistero dei Templari, ecco il trailer della serie tv!

Debutterà il 14 dicembre su Disney+ la serie tv de Il Mistero dei Templari, intitolata in originale National Treasure: Edge of History, e in occasione della D23 Expo la Disney ha lanciato il primo, avventuroso trailer ufficiale che potete vedere qui sopra!

Protagonista della serie Lisette Olivera, affiancata da Zuri Reed nei panni di Tasha, Antonio Cipriano in quelli di Oren, Jordan Rodrigues in quelli di Ethan, Catherine Zeta-Jones in quelli di Billie, Jake Austin Walker in quelli di Liam, e Lyndon Smith come l’agente Ross dell’FBI. Torneranno poi Justin Bartha e Harvey Keitel, visti nel franchise cinematografico.

I film di National Treasure sono incentrati sulla figura di Benjamin Gates — interpretato da Nicolas Cage — un crittologo e cacciatore di tesori appartenente a una famiglia di archeologi che cerca di svelare i segreti legati alle figure più importanti del governo della storia americana. Nel cast, accanto a Cage, vi sono anche Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight e Harvey Keitel.

Il primo film, uscito nel 2004, ha incassato oltre 347 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il secondo, intitolato Il Mistero delle Pagine Perdute, è uscito nel 2007 e ne ha incassati 457.