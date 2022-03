Marvel Studios ha pubblicato undedicato alle abilità di, in arrivo la prossima settimana su

Nel video, che potete vedere qui sopra, Steven Grant (Oscar Isaac) discute con Marc Spector (Oscar Isaac) nel riflesso di un bagno, prima di interrogarsi sulle capacità dell’eroe. In seguito, possiamo vedere l’eroe in azione con il costume mentre protegge Layla (May Calamawy) da dei criminali. Vediamo la sequenza della clip pubblicata ieri con inquadrature diverse e scene inedite.

La serie Marvel intitolata Moon Knight avrà come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

La serie debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

Fonte: YouTube