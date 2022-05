L’aspetto diche ha messo quasi tutti d’accordo è sicuramente la performance di, alla quale è dedicata l’ultimapubblicata sul canale ufficiale dei

Nel video, che potete vedere qui sopra, Sean Faden, supervisore degli effetti speciali, spiega come hanno sdoppiato Oscar Isaac così da permettergli di interpretare sia Steven Grant che Marc Spector.

Faden mostra come siano state eseguite due riprese diverse, per permettergli di interagire con se stesso, che sono poi state unite in post produzione, in modo da comporre poi la scena così come l’abbiamo vista su Disney+.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

