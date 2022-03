sarà disponibile tra meno di una settimana su, e ihanno pubblicato un nuovo video per mostrare cosa succede agli attori che fanno spoiler.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Oscar Isaac, May Calamawy e Ethan Hawke sono stati rinchiusi in una stanza speciale, rei di aver detto fin troppo nelle featurette. Oscar è sconvolto, si domanda cos’abbia detto di male, e elenca un sacco di colpi di scena opportunamente censurati. Ethan Hawke guarda verso il muro e vede che l’impiegato del mese, quello che non ha mai svelato nulla, è da sempre Benedict Cumberbatch (che sarà protagonista di Doctor Strange e il Multiverso della follia a maggio). May Calamawy trascorre invece il tempo con un pupazzetto di Baby Groot.

Intanto Oscar Isaac sfoglia la pratica guida a cosa si può dire di Moon Knight, trovando tutte le pagine bianche, a evidenziare il fatto che non potranno svelare nulla.

Sullo sfondo intanto, la copertina di Werewolf by Night 32, il numero in cui esordì proprio Moon Knight. Che sia un indizio per l’apparizione dell’eroe interpretato da Oscar Isaac nello speciale di Halloween dei Marvel Studios?

La serie debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

