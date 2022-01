Quando esce Moon Knight?

I Marvel Studios hanno atteso la primadel 2022 per pubblicare il trailer ufficiale di. Negli Stati Uniti, le prime immagini sono andate in onda nella notte su ESPN e ABC durante la partita di football americano dell’NFL Super Wild Card, nella sfida tra i Kansas City Chiefs e i Pittsburgh Steelers.

Si è molto speculato nelle ultime settimane su quando Moon Knight potrebbe debuttare su Disney Plus: con il lancio del primo trailer, la Disney ha però finalmente fatto chiarezza annunciando che la première si terrà il 30 marzo 2022. Anche questa data ha un collegamento simbolico con la serie: la fase lunare, infatti, è calante proprio come quella del logo del personaggio Marvel.

Secondo alcuni rumour, la première potrebbe segnare il debutto di non uno ma due episodi della serie: quest’informazione non è ancora confermata, ma avrebbe senso perché vedrebbe la serie terminare il 27 aprile, ovvero una settimana prima dell’uscita al cinema di Doctor Strange nel multiverso della follia. Se invece non dovesse esserci una doppia première, l’ultimo dei sei episodi da 40/50 minuti da cui è composta la serie andrebbe in onda proprio il giorno di uscita del film di Sam Raimi in Italia (il 6 maggio negli USA). Su questo fronte vi terremo aggiornati.

Moon Knight: la serie

Il personaggio di Moon Knight è stato creato nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin. Marc Spector, figlio di un rabbino ebreo-americano, cresce diventando un pugile e poi un marine. L’uomo, che soffre di disturbo dissociativo dell’identità, diventa successivamente un mercenario e utilizza numerosi alter ego per combattere il mondo criminale. Durante una missione in Egitto viene creduto morto, ma riceve invece dei poteri da Khonshu, dio della Luna.

Lo showrunner di Moon Knight è Jeremy Slater, impegnato anche come sceneggiatore. I registi annunciati sono Mohamed Diab (che ha diretto quattro episodi) e il duo Justin Benson & Aaron Scott Moorhead (due episodi). Nel cast della serie ci sono Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese si sono svolte nel 2021 tra Budapest, la Giordania e Atlanta, Georgia.

